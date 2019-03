Biblioteca comunale: in arrivo “Il bosco delle meraviglie”

POGGIBONSI. Nuovi arredi, ricerca del confort, riorganizzazione degli spazi. Dopo la stanza dei Pirati e la stanza del Cosmo arriva alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini un luogo pensato e creato per i bambini e le bambine piccole.

“Una ulteriore riorganizzazione per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze delle diverse fasce di età. I lavori sono in corso per l’apertura ufficiale che si svolgerà giovedì 21 marzo in una bella giornata di iniziative – dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti – Andiamo avanti in questo percorso di valorizzazione della biblioteca, cresciuta sotto tutti gli aspetti grazie ad un lavoro a 360 gradi sulla qualità e alla capacità di prendersi cura di tutte le fasce di età”. Alla base, come sempre, il progetto biblioteconomico curato dalla responsabile Manuela Morandi, che rende possibile continue e qualificanti implementazioni.

Ed ecco che giovedì 21 marzo sarà aperto “Il bosco delle meraviglie”, uno spazio appositamente pensato per i piccoli fino ai 5 anni, collocato all’interno della Biblioteca Incantata. Tante le sorprese. Come consueto l’apertura sarà accompagnata da una serie di iniziative. Al mattino l’evento coinvolgerà (alle 10) alcune scuole del territorio che insieme al sindaco apriranno i nuovi spazi. Al pomeriggio, dalle 17, l’evento sarà aperto a tutti per condividere le novità della biblioteca accolti da divertimento, avventura e gadget personalizzati.