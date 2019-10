Asciano. La consigliera Ravaglia contro l’adesione alla rete “Ready”

Tra le varie opposizioni avanzate dalla rappresentate del Consiglio Comunale del borgo delle Crete sulla divulgazione delle teorie gender, il dubbio su chi ci sia dietro la rete Ready

ASCIANO. “Trovo inaccettabile che la maggioranza ponga come priorità l’incentivo e la divulgazione della teoria gender.” Così, in una nota, la Consigliera del Comune di Asciano Elisabetta Ravaglia dopo l’approvazione- con mozione di una lista civica di opposizione- sulla decisione del Comune di Asciano di prender parte della rete international R.e.a.d.y. “Noi abbiamo votato contro,” prosegue “ prima di tutto perché non si sono mai verificate tra i nostri cittadini, gente per bene, episodi discriminatori nei confonti della comunità LGBT, in secondo luogo perché l’ordinamento giuridico dello Stato prevede già norme poste a tutela dei diritti inviolabili della persona. Trovo poi assai allarmante l’intento di assumere iniziative per la promozione delle tesi gender soprattutto ai nostri bambini e adolescenti. Questi esperimenti sociali, che come ben sappiamo hanno portato a episodi talvolta anche traumatici in molte città europee dove veniva violata la purezza dei fanciulli, mi fanno temere per la libertà di coscienza e di pensiero soprattutto dei ragazzi la cui personalità è in via di formazione.