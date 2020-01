Asciano: intervento urgente di AdF in località Arbia

Un movimento franoso ha causato due rotture sulla tubazione che porta acqua al serbatoio di Poggio al Vento

ASCIANO. Asciano, rinviati i lavori programmati per un sopraggiunto intervento urgente in località Arbia. Oggi (15 gennaio) si è manifestata la necessità di effettuare con urgenza la riparazione di due perdite sulla condotta che adduce acqua al serbatoio di Poggio al Vento, interessata in questi giorni da un movimento franoso del terreno che causa rotture sulla tubazione. Per ridurre i possibili disagi ai cittadini, Adf ha quindi deciso di annullare l’intervento già programmato per oggi proprio su tale condotta e annunciato la scorsa settimana.

Sulla stessa tubazione, in punti diversi, erano stati effettuati già due interventi di riparazione nella giornata di lunedì (13 gennaio): il primo nel corso della mattinata per una rottura dovuta allo stesso movimento franoso, un secondo nel pomeriggio per la riparazione di un tratto di condotta danneggiato durante i lavori di scavo da parte di un’altra azienda di servizi a rete.

Durante i lavori di riparazione odierni, che si concluderanno salvo imprevisti intorno alle 17, potranno verificarsi temporanee basse pressioni del flusso idrico alle utenze situate in località Arbia nel comune di Asciano.