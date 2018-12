Arriva il nuovo Anno con tante sorprese a Casole d’Elsa

Il 4 gennaio fissato il concerto del chitarrista Carlo Fierens. Il 5 gennaio cena spettacolo sul tema di Cenerentola

CASOLE D’ELSA. La Pro-Loco di Casole d’Elsa, con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa, vi invita al concerto del chitarrista Carlo Fierens che si svolgerà venerdì 4 gennaio alle ore 21:00 nella sala consiliare del Centro Congressi sito in Via Casolani.

Il musicista eseguirà composizioni di Fernando Sor, Francisco Tarrega, Agustin Barrios, Mauro Giuliani, Francisco Tarrega. Ingresso libero.

L’associazione CasolEventi presenta una nuova trasposizione della favola di Cenerentola. L’associazione che si distingue per l’organizzazione di eventi di grande riuscita, quali il “Presepium” e la “Festa del Borgo Nero”, ci offre un’opportunità per passare una serata in allegria.

La cena-spettacolo si svolgerà sabato 5 gennaio nella nuova palestra comunale (prenotazioni entro il 3 gennaio al n. 339 8596854 – biglietto e cena € 17,00); gli interpreti di questa Cenerentola saranno:

Luca Pini nei panni della protagonista Cenerentola; Rosina Stolli che interpreterà la Matrigna; le sorellastre saranno Graziano Grassi (Anastasia) e Franco Giusti (Genoveffa); Gertrudina sarà impersonata da Diego Cavicchioli; Mauro Bongini vestirà i panni del Banditore; la Fata Madrina sarà invece interpretata da Andrea Guazzini e, per finire, il Principe Azzurrò sarò Sergio Stolli.