Arriva a Chiusi il libro “Generi di Conforto” delle Sorelle Passera

Si apre con questo appuntamento la quinta edizione di GEC&Book

CHIUSI. La quinta edizione di GEC&Book, format che vede protagonisti libri, incontri con autori, live music ed eventi a tema, apre la nuova stagione sabato 1 dicembre 2018 con la presentazione del libro “Generi di Conforto” delle Sorelle Passera, uscito a settembre per la casa editrice TEA.

Inizio a tema culinario in compagnia di Marisa Passera, voce di Radio Deejay, conduttrice tv e, nel 2017, una delle concorrenti di Celebrity MasterChef Italia e la sorella maggiore Gigi, autrice e mamma.

Un libro particolare, che unisce ricette a storie di vita familiare quotidiana: “I generi di conforto per noi sono quei beni preziosi che riempiono gli occhi e la pancia e riscaldano il cuore: la ricetta più buona mai cucinata, una carezza al momento giusto, un picnic a sorpresa sul tappeto del salotto, la bellezza all’improvviso che incontriamo dentro e fuori casa, anche dove tutti ti dicono che bellezza non c’è”.

Ad intervistare le autrici saranno Massimiliano Barulli e Sabrina Orti del Gruppo Effetti Collaterali. L’evento sarà accompagnato da un aperitivo a tema a cura della Locanda di B (Cetona), dall’esposizione di opere di Le Cose Che Sono (Marta Galli, disegnatrice e illustratrice) e dalle composizioni del Vivaio Salto del Prete (Città della Pieve).

La presentazione si terrà nella saletta polivalente in Piazza Duomo a Chiusi (SI) alle ore 18:00, mentre le autrici il giorno dopo saranno all’Osteria Dodici Rondini di Foligno.

L’organizzazione è a cura dell’associazione di Chiusi, GEC – Gruppo Effetti Collaterali in collaborazione con Libriamoci, Chiusinvetrina e il Comune di Chiusi.

Dopo il fortunato evento estivo svoltosi durante i giorni del Lars Rock Fest, Open Book – Festival dell’Editoria in tutte le sue forme Indipendenti -, torna la rassegna invernale con molte novità: gli appuntamenti di GEC&Book continueranno nel 2019 con la presentazione del libro “Romantic Italia” di Giulia Cavaliere (Minimum Fax 2018) il 5 gennaio; qualche settimana più tardi, il 19, con la presentazione dei libri “The Gloaming – I Radiohead e il crepuscolo del rock” di Stefano Solventi (Odoya Edizioni 2018) e “L’arte di imitare” di Massimiliano Barulli (Arcana Edizioni, 2018) con musica dal vivo al Chester Pub, Chiusi scalo. Ultimo appuntamento annunciato, al quale ne seguiranno altri, è quello del 9 febbraio con la presentazione del libro “Proletkult” del collettivo Wu Ming (Einaudi editore, 2018) nella sala conferenze CGIL, sede di Chiusi scalo, in via Mameli, 22.