Anteprime cinematografiche al Supercinema di Monteroni

Nuova stagione per uno degli spazi culturali più importanti della val d'Arbia, si comincia con “Cetto c'è” con Antonio Albanese

MONTERONI D’ARBIA. Il Supercinema di Monteroni d’Arbia torna per il secondo anno dopo la ristrutturazione a essere patrimonio fruibile del territorio della valdarbia e riprende anche la stagione cinematografica di anteprime che già lo scorso anno ha permesso una ricca programmazione a Monteroni d’Arbia. Da domani, venerdì 29 novembre, sarà dunque in sala il nuovo film di Antonio Albanese “Cetto c’è – senzadubbiamente”, diretto da Giulio Manfredonia, in contemporanea con la programmazione dei maggiori cinema italiani.

“La possibilità di fare cinema di programmazione è una delle grandi novità che la riapertura del teatro ha portato con sé – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – Anche per la stagione 2019/2020 avremo ogni fine settimana una programmazione di prime visioni nel nostro cinema oltre alle attività teatrali che già in passato avevamo messo in campo. Cominciamo con l’ironia e lo sguardo dissacrante e grottesco sull’Italia contemporanea di Antonio Albanese con uno dei suoi personaggi più riusciti: il politico Cetto Laqualunque. Per una realtà come la nostra è importante per più motivi avere la possibilità di fruire di una programmazione culturale diversificata e per questo il Supercinema rappresenta un punto di riferimento della attività portate avanti dalle associazioni del territorio sul teatro, cinema, iniziativa sociali, ricreative, sulla storia del territorio”.

Il Supercinema è stato inaugurato un anno fa circa dopo infatti un attento restauro, la stafgione teatrale è curata dalla compagnia Straligut Teatro mentre la cinematografia, grazie all’installazione di un impianto digitale specifico, dalla cooperativa L’ape regina. L’appuntamento con “Cetto C’è” è domani, 29 novembre alle 21, sabato 30 novembre alle 21, domenica 1 dicembre doppia programmazione alle 16,30 e 21 e di nuovo lunedì 2 dicembre alle 21.