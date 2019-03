Anna Ghizzani presenta “Buon compleanno”

Dialogano con l’autrice Flaminio Benvenuti e Pierangelo Pedani. Appuntamento sabato 23 marzo alle 17,30 a Disco Shop-Mondadori Bookstore

POGGIBONSI. Sabato 23 marzo presso la libreria Disco Shop-Mondadori Bookstore si svolgerà la presentazione del libro di Anna Ghizzani dal titolo “Buon compleanno” (edizioni Ultra Life). Il libro, dedicato a ‘benessere e sessualità in menopausa’ intende affrontare tutti gli aspetti legati a questo periodo della vita femminile, sia dal punto di vista strettamente fisiologico, con attenzione a patologie importanti come quelle vascolari, ormonali e metaboliche, sia a livello psicoterapeutico, trattando problematiche legate all’ambito sessuale e di coppia. A dialogare con l’autrice saranno il professor Flaminio Benvenuti e il dottor Pierangelo Pedani.

L’iniziativa è organizzata dalla libreria ed è realizzata con il patrocinio del Comune. Appuntamento alle 17,30.

La dottoressa Anna Ghizzani è medico, ginecologo e terapeuta sessuale, Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Ostetricia e Ginecologia è membro di tre Società Scientifiche Statunitensi.