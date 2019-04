Anche Colle partecipa alla Giornata sull’autismo

COLLE VAL D’ELSA. Il Comune di Colle di Val d’Elsa aderisce e patrocina la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo per domani,2 aprile 2019.

Per il secondo anno consecutivo la fontana di piazza Arnolfo verrà illuminata di blu per l’occasione, in più presso la sede della Pro loco sarà presente del materiale informativo riguardo al tema.

“Per noi è il secondo anno che aderiamo a questa iniziativa perché crediamo che sia importantissimo sensibilizzare le persone sul tema dell’autismo – afferma l’assessore alla coesione sociale Sofia Aggravi – ed è anche un modo per stare vicini a coloro che ogni giorno vivono questo disagio. Per chi avesse voglia di conoscere l’associazione “Piccolo principe” sarà disponibile presso la sede della Pro loco in piazza Arnolfo del materiale illustrativo”