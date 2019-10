All’Osservatorio di Montarrenti per osservare “Nebulose, ammassi e galassie”

SIENA. Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 25 ottobre alle ore 21:30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa dedicata al cielo autunnale e ai numerosi oggetti del profondo cielo contenuti nelle costellazioni di questo periodo (nebulose planetarie, ammassi stellari e galassie). Serata gratuita ma con prenotazione obbligatoria da effettuare on line su www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio). Osservazione non effettuata in caso di maltempo.

Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all’aperto nelle ore notturne e si raccomanda la puntualità.



(Nella foto: la galassia di Andromeda, M 31)