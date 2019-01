Ordinanza di chiusura delle scuole per domani 22 gennaio

CASTELNUOVO BERARDENGA. Visto il bollettino meteo diramato dalla Regione Toscana per l’allerta meteo ARANCIONE (RISCHIO MEDIO) e sentiti anche molti Sindaci della Provincia di Siena, si comunica che sarà predisposta l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani MARTEDÌ 22 gennaio.