All’Accabì conferenza della Società Storica della Valdelsa

Sabato 30 marzo alle 17 all’Accabì “La riesumazione di quel gioco di cui nessuno sapeva nulla. Archivi, turisti e il reenactment fiorentino fra '800 e '900", relatore Paolo De Simonis

L'Accabì Burresi

POGGIBONSI. La Società Storica della Valdelsa promuove la conferenza “La riesumazione di quel gioco di cui nessuno sapeva nulla. Archivi, turisti e il reenactment fiorentino fra ‘800 e ‘900”, relatore Paolo De Simonis. La conferenza avrà luogo sabato 30 marzo alle 17 presso l’Accabì nell’ambito del progetto “Di medioevo in medioevo”, in corso dal 2018 e incentrato su forme ed espressioni del medioevo storico e del ‘medioevo reinventato’.

Coerentemente con il proprio statuto la Società Storica della Valdelsa porta avanti un ciclo di iniziative per studiare e divulgare a livello scientifico argomenti di carattere territoriale e generale inerenti alla storia, all’arte, all’antropologia, alla sociologia eccetera, tramite l’intervento di specialisti, studiosi e ricercatori accreditati, ai fini della valorizzazione culturale e della promozione umana.