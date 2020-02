Al Museo di Chianciano si parla di “musica nell’antica Mesoamerica”

Per un Tè con gli Etruschi conversazione con Valeria Bellomia, della Sapienza di Roma

CHIANCIANO TERME. Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 17 al Museo Archeologico di Chianciano Terme, nuovo incontro con il the degli etruschi in compagnia di Valeria Bellomia, dell’università della Sapienza di Roma in “La parola fiorita degli dei: fare musica nell’antica Mesoamerica”

Vi aspettiamo con le nuove ricette delle nostre favolose socie per gustare i dolci da loro preparati (è in programma una nuova piccola pubblicazione delle ricette delle Socie), accompagnati dal nostro tradizionale tè etrusco ma anche un caffè o un goccetto di zibibbo.

Ingresso libero aperto a tutti, soci e non, fino ad esaurimento posti.

Si ringrazia gli hotel Angiolino e Ambasciatori per l’ospitalità e Terme di Chianciano per l’ingresso alle Piscine Termali Theia offerte ai Conferenzieri.

Incontro realizzato in collaborazione con Museo Archeologico Chianciano (MAC), Archeservice Snc e Comune di Chianciano Terme e Fondazione Musei Senesi.