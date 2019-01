Al Museo del Paesaggio in mostra le opere dei piccoli visitatori

In esposizione una raccolta di bellissimi disegni, racconti, poesie e sculture in terracotta prodotti dagli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Castelnuovo

SIENA. Sabato 12 gennaio a partire dalle ore 16, a conclusione della personale ANIMA di Hanako Kumazawa, il Museo del Paesaggio offre al pubblico un’occasione speciale per conoscere i risultati dei laboratori didattici legati alla mostra. In esposizione una raccolta di bellissimi disegni, racconti, poesie e sculture in terracotta prodotti dagli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Castelnuovo Berardenga a partire dal confronto con le opere dell’artista giapponese.

Ad inaugurare la mostra Hanako Kumazawa, che accoglierà bambini, famiglie e insegnanti in un piacevole spazio di socialità con ricca merenda.

La mostra, a ingresso gratuito, è realizzata dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi.