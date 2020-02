AdF, giovedì 13 febbraio chiusi gli sportelli di Siena e San Quirico d’Orcia

Per consentire la partecipazione del personale a un corso di formazione, non verrà effettuata l'apertura al pubblico

SIENA. AdF, giovedì 13 febbraio gli sportelli di Siena e San Quirico d’Orcia resteranno chiusi per consentire la partecipazione del personale a un corso di formazione.

Per tutti i servizi commerciali sarà come sempre attivo dalle 9 alle 18 il call center, al numero verde gratuito 800 – 887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199 – 114407 per chi chiama da telefono cellulare, con costi a carico del chiamante.

Attivo anche, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora, a cui si accede dal sito www.fiora.it cliccando su “MYFIORA SPORTELLO ONLINE”; è anche possibile scaricare gratuitamente la app “MyFiora”, disponibile per iOS e Android, per effettuare tutte le operazione comodamente dal proprio smartphone.