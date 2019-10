Ad Acquaviva ritorna la “Festa del Cibo pe’ la Strada”

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre ad Acquaviva arriva un evento a base di street food, musica e divertimenti a cura dell’associazione“Il Fierale”di Acquaviva

MONTEPULCIANO. Ritorna per una nuova edizione la “Festa del Cibo pe’ la Strada”, che animerà le strade di Acquaviva di Montepulciano sabato 26 e domenica 27 ottobre. L’evento, organizzato dall’associazione “Il Fierale”, coinvolge tutta la cittadina lungo la sua strada principale, con aperture straordinarie dei negozi e sconti speciali per entrambe le giornate.

La festa si apre sabato 26 ottobre alle ore 19, con la tradizionale cena in Piazza della Vittoria: il ricco menù autunnale comprende polenta, grigliata, bistecca di chianina alla brace, castagne, vin brulè, crostini con olio nuovo e tanto altro. Gli stand gastronomici saranno aperti anche il giorno successivo a pranzo, per un weekend all’insegna dei sapori d’autunno.

La giornata di domenica 27 ottobre inizierà invece alle ore 10 con il “Mercatino dei Sapori e dell’Artigianato” all’insegna dello street food, con tanti prodotti come la piazza al taglio, la polenta, gli hamburger di chianina, le salsicce di cinta senese, la ciaccia fritta e tanti prodotti tipici locali. Accanto allo street food sarà presente anche la fiera merceologica a partire dalle ore 8:30 in via dei Mori e via G.Galilei, assieme a tante opportunità di divertimento e intrattenimento per chi deciderà di passare il weekend autunnale tra le strade di Acquaviva.