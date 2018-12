Ad Abbadia San Salvatore le ‘Fiaccole’ accendono il Natale

Conferenza stampa di presentazione domani, martedì 11 dicembre alle 12.30 a palazzo del Pegaso, con il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani

ABBADIA SAN SALVATORE. Un Natale unico e suggestivo grazie al rito delle “Fiaccole”. Questa la particolarità del 24 dicembre ad Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata in provincia di Siena, dove ogni anno si rinnova l’appuntamento con una delle più antiche feste del fuoco italiane.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa domani – martedì 11 dicembre alle 12.30, in sala Barile di palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze) – dove interverranno Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana; Fabrizio Tondi e Luca Ventresca, rispettivamente sindaco e assessore al turismo di Abbadia San Salvatore.

Un intero paese partecipa alla millenaria tradizione popolare delle Fiaccole, dalla costruzione i primi giorni di dicembre per arrivare alla notte del 24, con il suo rituale consolidato, arricchito da spettacoli, mercatini e iniziative varie, che trasformano Abbadia in un autentico villaggio natalizio.