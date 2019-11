A Torrita un incontro sul  paesaggio Storico della Bonifica Leopoldina

Prosegue il processo divulgativo sul percorso di candidatura della Valdichiana ad essere inserita nel Registro Nazionale del Paesaggio Rurale

TORRITA DI SIENA. Nel quadro del percorso di candidatura della Valdichiana ad essere inserita nel Registro Nazionale del Paesaggio Rurale, si terrà giovedì 28 novembre, alle 18:00, al Teatro Comunale di Torrita di Siena, un incontro su “Il paesaggio storico della Bonifica Leopoldina”. Il percorso di candidatura, che è iniziato con il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e i comuni dell’intera Valdichiana e ha visto ora conclusa la redazione del progetto, ha visto fin da subito il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni locali per porre al centro dell’attenzione, tutelandone gli elementi di valore, non solo gli aspetti storici più importanti dell’identità unitaria di questo territorio, ma anche quelli che devono necessariamente essere considerati, nel presente e nel futuro, per l’evolversi armonico del suo sviluppo economico e sociale. In questo incontro, che è preceduto di un giorno da uno analogo che si terrà a Foiano della Chiana, si parlerà quindi di storia, di tutela e di quella sostenibilità dalla quale non è più possibile prescindere per motivi ambientali, etici e civili. Anche per questo, partecipano a pieno titolo nel percorso l’Università La Sapienza di Roma, l’Università Telematica Pegaso, la Scuola di Rigenerazione Urbana e Ambientale, Qualità e Sviluppo Rurale, con il patrocinio della Regione Toscana, che è coinvolta con l’assessorato all’agricoltura e quello all’urbanistica, e undici amministrazioni comunali, aretine e senesi.