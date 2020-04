A Sovicille prosegue la distribuzione porta a porta delle mascherine

Il programma proseguirà intensamente fra venerdi 10 e sabato 11, secondo le indicazioni che saranno via via fornite sui canali di informazione ufficiali del Comune

SOVICILLE. Prosegue, nel territorio di Sovicille, grazie allo straordinario lavoro delle Associazioni di Volontariato (La Racchetta e Pubblica Assistenza Montagnola Senese, in particolare) la distribuzione porta a porta delle mascherine chirurgiche, in parte donate dalla Regione in parte acquistate dal Comune di Sovicille. Il programma proseguirà intensamente fra venerdi 10 e sabato 11, secondo le indicazioni che saranno via via fornite sui canali di informazione ufficiali del Comune.

“Entro la giornata di lunedi 13 raggiungeremo tutte le oltre 4.400 famiglie residenti distribuite sul vasto territorio comunale – precisa il Sindaco Giuseppe Gugliotti – in maniera da dare validità, prima possibile, all’ordinanza del Presidente della Regione che obbliga all’utilizzo del dispositivo in tutti i luoghi pubblici. Desidero ringraziare di cuore – prosegue Gugliotti – i nostri meravigliosi volontari, gli Assessori, i dipendenti che stanno lavorando in queste ore con grande impegno e solerzia per assicurare il recapito domiciliare delle mascherine in modo capillare e nel più breve tempo possibile.”