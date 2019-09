A San Casciano dei Bagni la Fiera d’Autunno

Appuntamento domenica 29 settembre, dalle 8 alle 2

SAN CASCIANO DEI BAGNI. Torna la tradizionale Fiera d’autunno a San Casciano dei Bagni, l’ultima domenica di settembre. L’appuntamento del 29 di questo mese è in programma nel piazzale del ponte e lungo le vie del centro storico dalle ore 8 alle 20, nel contesto di un borgo di origini medievali. Nata come Fiera delle cipolle (ma il nome ancora ricorre, tra gli abitanti), ormai offre tanti altri dell’agroalimentare e anche dell’artigianato. Si inserisce in un contesto invidiabile, tra antiche terme, chiese ricche di arte e uno spazio museale dedicato agli Etruschi.