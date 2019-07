A Rapolano Terme un fine settimana di musica, incontri, eventi

Sabato 20 e domenica 21 gran finale per il Festival TVSpenta dal Vivo

RAPOLANO TERME. Un fine settimana all’insegna della buona musica, del divertimento e dell’ecosostenibilità. È quello in programma domani, sabato 20 e domenica 21 luglio al Festival TVSpenta dal Vivo, nel Parco dell’Acqua di via Trieste a Rapolano Terme.

Sabato 20, alle ore 23.15, sarà protagonista il gruppo rivelazione 2019, I Hate My Village, la band nata da quattro pesi massimi della scena musicale italiana: Alberto Ferrari (Verdena), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle). Prima di loro, alle ore 22, si esibiranno sul palco i musicisti de La Batteria. Dopo i concerti spazio alla musica elettronica con i Leopardi. Gli eventi “collaterali” del sabato prevedono, alle ore 17.30, le letture con i volontari “Nati per leggere” e l’incontro con Nicolò Targhetta autore di “Non è successo niente” (Beccogiallo Edizioni).

Domenica 21 luglio, alle ore 17 ci sarà la tavola rotonda “Cibo e alimentazione sostenibile con Fridays For Future Siena e WWF Siena”, mentre alle ore 18 è in programma la performance de “L’orchestra che NON sa suonare di Alipio Carvalho Neto”. A partire dalle ore 19 si comincia con la musica live: apriranno le danze il Trio Alipio C Neto, alle ore 20 spazio al DJ contest per poi lasciare la scena, alle 22, a La Giraffe Electronique.

Tutte le informazioni su https://tvspenta.it/dalvivo/ – 349 1843065