A Radicofani un giardino dedicato a Gino Buricchi

Cerimonia mercoledì 3 aprile alle ore 11

RADICOFANI (SIENA) – Sarà intitolato a Gino Buricchi il giardinetto che si trova alla Mossa, l’area di Radicofani compresa tra l’area camper e il Monumenti ai caduti francesi. La cerimonia solenne è prevista per mercoledì 3 aprile (ore 11). Sarà presente il sindaco Francesco Fabbrizzi, insieme ad altre autorità. “In questo modo – sottolinea lo stesso Fabbrizzi – vogliamo onorare la memoria di un nostro concittadino, sottufficiale di Polizia che serviva nella Questura di Fiume nel 1945, che si è comportato in maniera eroica. Poteva andarsene, è rimasto per tutelare la popolazione locale sottoposta al passaggio di fronte. Sfuggito alle ire dei tedeschi, non riuscì a evitare la fucilazione da parte dei titini, insieme ad altri graduati ed esponenti delle istituzioni italiane”.