A Poggibonsi “Giochiamo a Bocce”, giornata di sport per persone con disabilità

Appuntamento fissato per domani, 24 novembre all'impianto sportivo Bernino

POGGIBONSI. Bocce per tutti a Poggibonsi sabato 24 novembre con l’iniziativa “Giochiamo a Bocce”, promossa dall’Unione Polisportiva Poggibonsese con la Federazione Italiana Bocce Toscana e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, del Comitato Paralimpico Toscana e della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Toscana.

Persone con diverse tipologie di disabilità avranno la possibilità di cimentarsi in questa disciplina intuitiva e divertente, capace di includere e di far socializzare, nutrendo il fisico e la mente.

A bocce, attraverso qualche accorgimento, può giocare chiunque, dai ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, che al mattino si cimenteranno nella “pétanque”, fino alle disabilità fisiche più gravi, alle quali è dedicata la specialità della boccia paralimpica, in programma nel pomeriggio con la partecipazione di tecnici e arbitri federali.

La giornata “Giochiamo a Bocce” di Poggibonsi si inserisce nel Progetto PortAperta di Federazione Italiana Bocce Toscana, che mira ad avvicinare alla disciplina sempre più persone attraverso un’offerta sportiva dinamica, qualificata e capillare sul territorio. “I precedenti appuntamenti di PortAperta dedicati alla disabilità hanno ottenuto un grande successo” dichiara il Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti che prosegue “I partecipanti, le associazioni e le amministrazioni comunali hanno apprezzato le iniziative dandoci dei feedback positivi e confermandoci che siamo sulla strada giusta”.

A “Giochiamo a Bocce”, che si terrà all’impianto sportivo Bernino, hanno già aderito Anmil Sport, UILDM, Anffas Poggibonsi-Alta Valdelsa.