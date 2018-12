A Poggibonsi anche Babbo Natale si iscrive in biblioteca

POGGIBONSI. Giovedì 20 dicembre arriva un ospite speciale alla biblioteca comunale Pieraccini. Dal Polo Nord scenderà Babbo Natale che riceverà la carta di identità onoraria per iscriversi in biblioteca ed entrare nell’albo d’oro degli utenti. Il tutto in un pomeriggio di divertimento ed emozione.

“Un pomeriggio dedicato ai più piccoli con la consueta cura che caratterizza la nostra biblioteca e l’attività promossa – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti – C’è un filo rosso che lega tutte le iniziative portate avanti in questo luogo e accompagnate in questi anni da un trend estremamente positivo in tutti i campi. La costante è la ricerca della qualità attraverso la valorizzazione del progetto biblioteconomico che è anima di questo luogo e che ha guidato e guida la riorganizzazione degli spazi, i nuovi arredi e la costante ricerca del confort, l’aumento del patrimonio librario, le iniziative di promozione, gli eventi organizzati”.

“Fondamentale – dice Berti – l’investimento verso i più piccoli e le nuove generazioni a cui la nostra biblioteca si è aperta con l’inaugurazione di stanze specifiche, con l’organizzazione di visite strutturate da parte delle scuole, con iniziative come Storie in Miniatura e come l’arrivo di Babbo Natale”. Ed ecco allora che i tanti appuntamenti della giornata del 20 dicembre inizieranno alle 17 con “Aspettiamo l’arrivo di Babbo Natale con gli Elfi”, evento di animazione davanti all’Accabì. Alle 17,30 arriverà Babbo Natale in Bibliobus e, ad accoglierlo, ci sarà la banda cittadina “la Ginestra” e il coro dei bambini “Poggibonsai” e “Ottavanota” della Scuola pubblica di musica di Poggibonsi. Alle 17,45 Babbo Natale riceverà la Carta di Identità onoraria dal Sindaco David Bussagli e si iscriverà nell’Albo d’Oro degli utenti in biblioteca. A seguire Babbo Natale incontrerà i bambini al terzo piano dell’Accabì in mezzo agli igloo e agli orsi con cui gli spazi saranno allestiti.

“In questo caso l’evento parla direttamente ai bambini ma sempre coniugando per loro divertimento e qualità perché nella nostra biblioteca nulla accade per caso – dice Berti – In biblioteca è già stato allestito il tavolo ‘leggimi sotto l’albero’, un tavolo rosso con letture natalizie per grandi e piccini. Con l’arrivo di Babbo Natale inauguriamo l’albo d’oro degli utenti. Un modo per proseguire un percorso di valorizzazione di questo luogo che è sempre più vissuto e partecipato dalla comunità. Uno spazio di vita e di corrette relazioni per i cittadini di oggi e quelli di domani”.