A Murlo un convegno sulla Corretta Gestione del Verde Urbano

MURLO. Sabato 8 febbraio alle ore 16.30 presso la sala polifunzionale della Scuola Primaria di Vescovado di Murlo si svolgerà un convegno intitolato “La Corretta Gestione del Verde Urbano – verso il Regolamento Comunale del verde”. Al convegno, naturalmente aperto a tutte le persone interessate, parteciperanno il sindaco di Murlo Davide Ricci, il consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siena (ODAF) Emanuele Vazzano, l’arboricoltore professionista e Treeclimber Luca Pepi e il Professore di Arboricoltura e Presidente della scuola di Agraria-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze Francesco Ferrini. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra il Comune di Murlo e l’Associazione Culturale di Murlo e con il patrocino dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siena.

“Pensiamo che sarà un momento importante di condivisione su un tema molto sentito sia a livello nazionale sia locale – sottolinea il sindaco di Murlo Davide Ricci – il verde urbano e la sua corretta gestione sono, infatti, elementi di grande importanza per le comunità che, come la nostra, fanno della bellezza e della salvaguardia del territorio, un punto imprescindibile del proprio stile di vita. Insieme agli esperti del settore analizzeremo le buone pratiche che è necessario seguire nella gestione dell’albero, degli arbusti, delle siepi e dei prati in ambito urbano e allo stesso tempo analizzeremo anche le pratiche da evitare. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a intervenire perché siamo certi che sarà un incontro interessante che ci insegnerà molto sul tema del verde.”

Durante il convegno saranno trattati alcuni temi particolarmente importanti relativi alla gestione del patrimonio arboreo come la capitozzatura e il pericolo dei così detti “Alberi Killer”. Ai partecipanti iscritti all’ordine saranno riconosciuti dei crediti formativi.