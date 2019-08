A Montepulciano una conferenza sugli antichi racconti di viaggi in Oriente

Nel Museo del Libro e Officina della Stampa, un incontro pubblico del prof. Musarra, dell’Università di Roma La Sapienza

MONTEPULCIANO. Nell’ambito della scuola estiva “Beniamino Burstein” 2019, il giorno mercoledì 28 agosto, dalle 17,30 alle 19, al Museo del Libro e Officina della Stampa di Montepulciano, il prof. Antonio Musarra, dell’Università di Roma La Sapienza, terrà una conferenza dal titolo “Mercanti, pellegrini, crociati e sognatori d’Oriente nel lungo Medioevo. Il reale e l’immaginario.” Presenta il prof. Edoardo Barbieri, dell’Università Cattolica di Milano. Sarà un incontro aperto al pubblico che si preannuncia molto interessante, in quanto dedicato agli antichi racconti di viaggi in Terra Santa e in Oriente. Il Museo del Libro e Officina della Stampa, che dal 2018 arricchisce la già vasta offerta culturale di Montepulciano e di un territorio molto più ampio di quello strettamente comunale, occupa alcuni locali del grande complesso di Sant’Agostino, in Piazza Pasquino, nel Centro Storico della città. La scuola estiva “Burnstein”, che già in passato ha svolto alcune iniziative a Montepulciano, è stata a suo tempo ideata e organizzata dalla Società Bibliografica Toscana, che da sempre promuove mostre, incontri e dibattiti con il mondo librario, partecipando a progetti di catalogazione di fondi librari significativi, collaborando con istituzioni accademiche e bibliotecarie prestigiose, istituzioni locali e associazioni di volontariato.