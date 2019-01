A Chiusi arrivano i Re Magi

Oltre all’arrivo dei Re Magi tutto il fine sarà caratterizzato da tanti eventi che chiuderanno il periodo di festività

CHIUSI. Domani (sabato 5 gennaio) la Città di Chiusi aspetterà l’Epifania con l’evento “Arrivano i Re Magi”. L’iniziativa avrà luogo nel pomeriggio (ore 16.30) con il ritrovo in piazza XX Settembre dove, dopo il saluto del sindaco, i Re Magi e il corteo di bambini accompagnati dai Terzieri partiranno alla volta di Piazza Duomo dove si svolgeranno i canti dei bambini, le attrazioni di giocoleria e gli spettacoli di animazione. Alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa e al temine avverrà la consegna dei doni e un brindisi augurale al nuovo anno. Oltre all’arrivo dei Re Magi tutto il fine sarà caratterizzato da tanti eventi che chiuderanno il periodo di festività. Sabato 5 e domenica 6 gennaio, alle ore 12.00 e alle ore 16.00 si svolgeranno i Giochi da Tavolo Etruschi e Romani presso il Museo Nazionale Etrusco; sabato 5 gennaio proseguirà inoltre la rassegna Libriamoci 2018/2019 con la presentazione del libro Romantic Italia presso il ClevCaffè a Querce al Pino alle ore 18.00; la sera, dalle ore 20.30, presso il Terziere Sant’Angelo si svolgerà la Cena dell’Epifania e a Montallese i bambini aspetteranno con trepidazione l’arrivo della Befana presso gli impianti sportivi. Per tutto il fine settimana proseguirà inoltre anche Natale on Ice a Chiusi Scalo con la pista e lo scivolo del ghiaccio.