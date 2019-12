A Casole d’Elsa una variegata offerta cultutrale fino a Natale e oltre

Continua la rassegna musicale Musica al Museo al Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa

CASOLE D’ELSA. Il comune valdelsano si distingue anche d’inverno per la variegata offerta culturale. Sabato 21 dicembre, in collaborazione con le volontarie di Nati per Leggere Valdelsa, si terrà una lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni.

L’ingresso è gratuito, la manifestazione si svolgerà nella Biblioteca comunale di Casole d’Elsa in via Casolani alle ore 17:30.

Continua la rassegna musicale Musica al Museo al Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa .

Per questo, che sarà il quarto concerto della rassegna, si esibiranno due musiciste di grande esperienza e indiscusso talento: Federica Baronte (flauto traverso) e Diana Colosi (arpa). Le artiste formano dal 2000 il Duo Mila, ciò ha permesso che nel tempo sviluppassero una speciale intesa che potremmo goderci durante il concerto proposto in questa rassegna “Donne in musica”, in cui ci proporranno i temi musicali più rappresentativi di personaggi operistici femminili quali: Violetta (La Traviata), Cenerentola ( La Cenerentola) e molte altre.

In allegato notizie più dettagliate sulle musiciste.

Il concerto si svolgerà alle ore 18:15 di domenica 22 dicembre 2019.

Il biglietto d’ingresso è di 10€ e comprende anche l’accesso al museo che potrete visitare prima del concerto (apertura alle ore 17:30).

La manifestazione è organizzata con la collaborazione della Pro-Loco di Casole d’Elsa, il direttore artistico è la mezzosoprano Nadia De Sanctis.

Per informazioni:

Museo Civico Archeologico e della Collegiata

e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5

53031 Casole d’Elsa (SI)

Tel. 0577/948705

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it – facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico

Orari di apertura

Dalla domenica delle Palme al 1° novembre – aperto tutti i giorni

dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

Dal 2 novembre alla domenica delle Palme – aperto sabato, domenica e festivi

dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30

Chiuso il mercoledì (se non festivo)

Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio