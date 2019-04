GAIOLE IN CHIANTI. Gaiole in Chianti celebra la Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, in località Barbischio con la messa solenne, in programma alle ore 10 e 30. A seguire si terrà l’incontro con Gino Chini, classe 1919, cittadino gaiolese superstite della seconda guerra mondiale, con la partecipazione della classe terza della scuola secondaria di primo grado Bettino Ricasoli.