Via Battisti chiusa: variano i percorsi degli autobus

SIENA. In seguito alla chiusura al transito di via C. Battisti a Siena, fino all’ultimazione dei lavori sono previste modifiche ai percorsi delle linee bus interessate al transito.

Le linee s3 e s6 con le corse provenienti da Pescaia, dal semaforo di via C. Battisti, proseguono in via N. Sauro – Cadorna- viale V. Veneto – via Monte Santo – via XXIV Maggio per poi riprendere il regolare percorso.

Le linee s3 – s6 – 60N – 501 – 533 – 616 e 640 con le corse provenienti da via Tozzi/piazza Gramsci, da via XXIV Maggio proseguono per via Montesanto, svoltano a sinistra in via V. Veneto – via Cadorna – via N. Sauro – via Ricasoli per poi riprendere il regolare percorso.

Le linee 506 -531 – 140 – S30 delle ore 7.25 da Castello transitano da via V. Veneto, via Cadorna, via Sauro.

Durante il percorso alternativo saranno abilitate tutte le fermate esistenti. Aggiornamenti su www.tiemmespa.it