Variazioni alla viabilità per la “Strade bianche” e la Gran fondo

SIENA. Disposte alcune modifiche alla circolazione per l’effettuazione, domani, 9 marzo, della gara ciclistica per professionisti “Strade Bianche” maschile e femminile, e il giorno successivo della “Gran Fondo Strade Bianche”.

Le principali vie interessate dal transito degli atleti sono: via Chiantigiana, Bottega Nuova, via delle Tolfe, Berlinguer, A. Moro, R. Bianchi Bandinelli, rotatoria e viale Sclavo, via Fiorentina, Cappuccini, Collinella, Strada di Pescaia, Esterna Fontebranda, Santa Caterina, Terme, piazza Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, Rinaldini e piazza del Campo. Per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio dei corridori, in particolare domani in orario 12.30-13.20 e 14.50-15.40, si suggeriscono percorsi alternativi, quali: la tangenziale per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa; viale Toselli, viale Sardegna, viale Mazzini, viale Don Minzoni per la zona stadio e centro; tangenziale, Ruffolo, viale Toselli, viale Sardegna e Ponte di Malizia per l’Ospedale Le scotte; per chi proviene dalla S.R. 408 per recarsi in ospedale si consiglia di non percorrere strada di Scacciapensieri ma viale Sardegna, ponte di Malizia e viale Bracci; per il quartiere di S. Miniato utilizzare vai Berlinguer, viale Bracci, Malizia e viale Mazzini.

Fino alle ore 18 di domenica 10 divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazza del Mercato, nell’area compresa tra il retro di Palazzo Pubblico e il civico n. 31; sempre fino alle 18 di domenica 10 in via del Mercato, sui lati della carreggiata nel tratto compreso tra via Duprè e la stessa piazza; così come dalle 7 alle 24 di domani in tutta l’area residua della piazza a eccezione dei tratti a quota inferiore davanti ai civici da 35 a 52, e della terrazza su via di Porta Giustizia.

Dalle ore 6 di domani alle 20 di domenica 10, divieto di transito e sosta con rimozione coatta in tutta piazza del Campo (interessata, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Duprè e Salicotto, anche da un divieto di transito dalle 14 di oggi alle 6 di sabato 9). Nel Casato di sotto divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 10 di domani e domenica fino al termine delle manifestazioni. Divieto di transito in Esterna Fontebranda, Fontebranda (nel tratto compreso tra le intersezioni con Esterna Fontebranda e S. Caterina), S. Caterina, Terme, Banchi di sotto, Rinaldini; inoltre divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t. in via del Casato di sopra, e divieto di sosta con rimozione forzata in via della Fonte.

Fino alle ore 18 del 10 il divieto di sosta con rimozione interesserà: via Esterna Fontebranda, Fontebranda (tra Esterna Fontebranda e S. Caterina), S. Caterina, Terme, Banchi di sotto, Rinaldini.

Sempre nei giorni di domani e domenica dalle ore 11 alle 17 in via G. Duprè, tra via della Fonte e via del Mercato, sarà istituito un divieto di transito per tutti i veicoli (esclusi quelli al seguito della corsa, autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercato), e un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 8; divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 quintali in via della Sapienza e senso unico di marcia in via del Cavalletto verso via dei Termini.

Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata fino alle 20 di domani in viale XXV aprile (in tutta l’area del parcheggio a pagamento), in viale C. Maccari, in tutta l’area interna della Fortezza, e in viale della Vecchia, mentre in viale L. Cadorna divieto di sosta con rimozione coatta.

Dalle ore 20 di domani alle 14 di domenica 10 divieto di sosta con rimozione in viale L. Cadorna, e anche di transito in viale Maccari e nell’area interna della Fortezza.

Inoltre, domani e domenica dalle ore 10 fino al termine delle corse è sospeso il parcheggio taxi in piazza Indipendenza e la linea di autobus che transita in via Esterna Fontebranda.