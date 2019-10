SIENA. Per consentire il montaggio di un ponteggio ed eseguire lavori edili, dalle ore 10 alle ore 13, da lunedì prossimo 21 ottobre fino a domenica 1° dicembre, divieto di transito, in vicolo di San Salvadore tra le intersezioni con via delle Lombarde e via di G. Duprè.

Per l’effettuazione di lavori edili con autoveicolo specializzato, dalle ore 9,30 alle 11,30 di mercoledì prossimo 23 ottobre, la strada del Castagno sarà sottoposta a divieto di transito.