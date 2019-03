Unistrasi: iscrizioni alle certificazioni tedesco e russo

Scade il 31 marzo il termine per presentare domanda

SIENA. Conoscere una lingua è importante, ma per il mondo del lavoro e dello studio è fondamentale possedere la certificazione linguistica che ne attesti la conoscenza, un documento ufficiale rilasciato da enti autorizzati e accreditati dal Ministero dell’Istruzione e riconosciuto in campo internazionale.

La certificazione attesta il livello di conoscenza di una lingua straniera in conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue approvato dal Consiglio d’Europa. Per ottenerla occorre superare alcune prove che hanno lo scopo di attestare abilità linguistiche quali la lettura, la comunicazione scritta, l’ascolto e la comunicazione orale.

L’Università per Stranieri di Siena è sede di esame di certificazioni linguistiche di molte lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese.

Entro il 31 marzo scadono i termini per iscriversi alla certificazione ÖSD di lingua tedesca e alla certificazione TORFL di lingua russa.

Per tutte le informazioni: certling@unistrasi.it