Unistrasi: al via le immatricolazioni

SIENA. Da oggi (1 agosto) è possibile immatricolarsi all’Università per Stranieri di Siena per l’anno accademico 2019/2020. Gli studenti che vogliono iscriversi alle lauree triennali o magistrali possono eseguire tutta la procedura online nel sito www.unistrasi.it, alla pagina dedicata alle immatricolazioni.

L’Ateneo, specializzato nell’insegnamento dell’italiano e delle altre lingue e culture, ha ottenuto nel 2018 il riconoscimento quinquennale di “Dipartimento di eccellenza” da parte del MIUR per il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR). Nel corso del 2019 sono stati ampliati nella sede di Piazza Rosselli gli spazi per gli studenti, con una maggior numero di aule e luoghi dedicati.

In Unistrasi è possibile scegliere tra due lauree triennali, Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola e Mediazione linguistica e culturale, e due lauree magistrali, Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e Scienze linguistiche e comunicazione interculturale.

L’Ateneo persegue da anni una sempre più larga e diffusa internazionalizzazione, che è in grado di offrire, agli studenti che si iscrivono:

– l’insegnamento di 11 lingue straniere, sia europee che extraeuropee: inglese, spagnolo, francese, tedesco, catalano, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese, coreano. Alla attività didattica in classe è possibile affiancare la possibilità di fare pratica con gli studenti stranieri che vengono a studiare la lingua italiana;

– numerosi percorsi di studio e tirocinio all’estero, sia tramite i bandi di mobilità per studio e Traineeship Erasmus in Europa (92 università partner in 28 paesi europei), che con i numerosi accordi con atenei in Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Giappone, Libano, Messico, Russia, Tunisia, Usa, Vietnam;

– la possibilità di ottenere il Doppio Titolo, cioè una laurea valida sia in Italia si nel paese con cui si è stabilito l’accordo. Al momento sono attivi 5 percorsi con università della Francia, della Germania, della Cina e del Vietnam.

Per le borse di studio e i posti alloggio nelle residenze studentesche è attivo il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario: https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/borsa-di-studio-e-posto-alloggio/

La totalità degli studenti iscritti all’Ateneo in possesso dei requisiti richiesti, grazie alla Regione Toscana e al Diritto allo Studio Universitario, riesce a ottenere la borsa per finanziare il percorso di studi.

La segreteria dei Corsi di Laurea è attiva all’indirizzo di posta elettronica: corsiuni@unistrasi.it

Nella sede di Piazza Rosselli 27/28 è in funzione il front-office, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13; dal lunedì al giovedì anche dalle 13.30 alle 15,30. È inoltre disponibile un front-office telefonico dalle 11.30 alle 12.30 ai numeri 0577/240112- 115- 159-346.

L’Università rimane aperta regolarmente, dal lunedì al venerdì, durante l’intero mese di agosto (tranne il 15, 16 e 17 agosto).