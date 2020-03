Unicoop Firenze anticipa la chiusura serale alle 20

Aperti come sempre sabato e domenica. Le buone regole per fare la spesa

SIENA. Da lunedì 16 marzo tutti i punti vendita di Unicoop Firenze chiuderanno alle 20. Tale provvedimento si rende necessario per garantire il rifornimento delle merci in condizioni di sicurezza e per assicurare a soci e clienti la reperibilità della merce sugli scaffali.

Unicoop Firenze ricorda inoltre che i punti vendita della Cooperativa resteranno aperti sabato e domenica senza alcuna variazione. Maggiori informazione e tutti gli orari su www.coopfirenze.it .

“Il nostro impegno, in questo difficile momento, è quello di potere garantire a tutti una spesa sicura, soprattutto nei generi di prima necessità. Vorremmo fare proprio un messaggio di speranza che in questi giorni è presente sui social e nel Paese: #andràtuttobene”.

Info: www.coopfirenze.it

LE BUONE REGOLE PER UNA SPESA SICURA

Parti con la lista della spesa fatta a casa, vai nei punti vendita che frequenti abitualmente, evita gli orari più affollati. Ma anche vai a fare la spesa da solo, mantieni la distanza di sicurezza e scegli prodotti confezionati, non sostare davanti alle casse e insacchetta i prodotti una volta uscito dal negozio. Sono alcune delle buone regole per fare una spesa sicura diffuse da Unicoop Firenze. Obiettivo: tutelare la salute di soci, clienti e dipendenti e limitare la diffusione del Coronavirus.

Ecco tutte le buone regole – disponibili anche online su www.informatorecoopfi.it



Prima di partire da casa

Fai la lista di ciò che ti è necessario verificando lo spazio che hai a disposizione per conservare i prodotti in casa.

Concentra il più possibile gli acquisti per fare la spesa con meno frequenza possibile. I prodotti saranno disponibili perché i negozi vengono riforniti tutti i giorni.

Se possibile, recati nei punti vendita che conosci meglio e di cui sai già la collocazione dei prodotti.

Se possibile, vai a far la spesa da solo ed evita assolutamente di portare con te i bambini o le persone anziane.

Evita di recarti nei punti vendita nei momenti di massimo afflusso e scegli giorni e orari meno frequentati.

Se al momento dell’arrivo al supermercato noti che ci sono molte persone rimanda la spesa a un orario meno frequentato. Se non ti è possibile rimandare la spesa, rispetta la fila, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro fra te e gli altri.

Nel punto di vendita

Leggi con attenzione le indicazioni del tuo punto vendita e attieniti in maniera scrupolosa a quanto suggerito per tutelare la salute tua e di tutti.

Disinfettati le mani prima di entrare, il gel disinfettante lo trovi presso il box accoglienza, se preferisci puoi anche metterti i guanti che trovi all’ingresso del supermercato.

Mentre fai la spesa, in ogni reparto, mantieni sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri clienti e da tutto il personale addetto alla vendita, al rifornimento e alle casse.

Segui la lista che hai preparato e, se puoi, scegli prodotti confezionati che velocizzano la spesa e diminuiscono i contatti fra persone.

Anche all’interno del punto vendita ricordati di non sostare a chiacchierare con altre persone, stringere mani o abbracciare.

Ricordati di non toccarti naso, bocca e occhi.

In cassa posiziona la spesa sul nastro e passa velocemente senza sostare davanti al personale addetto alle casse.

Usa il Salvatempo come modalità di spesa se lo hai già attivato.

Per i pagamenti, se possibile, usa bancomat e carta di credito.

Dopo aver fatto la spesa