Turismo: apertura di due nuovi punti informativi

SIENA. Siena inaugura la stagione turistica 2019 con una importante novità: dal 16 di Marzo saranno operativi due nuovi punti informativi gestiti da giovani donne e una agenzia viaggi al servizio del turista italiano e straniero

Con la primavera fioriscono nuove attività in città con lo scopo di offrire servizi su misura per il turista italiano e straniero al momento del suo arrivo a Siena.

In questa ottica Siena Tourism Programs and Services, cooperativa di esperti nel settore turistico, ha rilevato la gestione del vecchio punto informativo collocato a San Domenico, a fianco dell’ingresso dello stadio, con lo scopo di fornire un primo servizio informativo e risposte immediate su percorsi, iniziative, orari di apertura e dislocazione dei musei a chi approda in città. Il punto informativo “San Domenico” è collocato infatti in posizione strategica per coloro che arrivano con l’auto e l’autobus e usufruiscono dei parcheggi limitrofi, prima di indirizzarsi alla visita del centro storico. .

L’ altro punto informativo della STPS sarà collocato all’interno del Caffè Cor Magis, dando vita ad un format innovativo di condivisione e sinergie. La formula della condivisione degli spazi, già ampiamente in uso in molti Paesi Europei risulta utile non soltanto per condividere i costi, ma anche per offrire un servizio migliore. In periodi di alta stagione, infatti, il cliente può evitare l’attesa prendendosi un caffè mentre aspetta di ricevere tutte le informazioni utili per pianificare il suo soggiorno o la sua visita.

Annarita Ferranti, Rossella Paionni e Giulia Vannini, socie fondatrici e guide turistiche/ambientali dicono: “Siamo pronte per questa nuova esperienza, che nasce dalla precedente, maturata per alcune di noi nella gestione di una agenzia di viaggi incoming a Siena. Ripartiamo con entusiasmo e con la voglia di offrire tanti servizi utili ed anche innovativi al turista che sarà così invogliato a prolungare la propria permanenza in città. Questo grazie anche alla collaborazione con un pool selezionato di aziende del territorio che collaboreranno con noi: da agenzie italiane ed estere, dalle strutture alberghiere, alle aziende vitivinicole, agli artigiani ed al settore della ristorazione”