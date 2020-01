Trigano all’Università di Siena per il progetto Soft Skills, strong future

SIENA. Trigano, azienda leader nella produzione di veicoli ricreazionali, incontra gli studenti dell’Università di Siena nell’ambito della IV edizione del progetto “Soft Skills, Strong Future”, realizzato dal Santa Chiara Lab e da Confindustria Toscana Sud, con la collaborazione delle aziende del territorio.

Nell’incontro di oggi si parla di “Comunicazione efficace e gestione delle relazioni interpersonali in azienda”. «La nostra azienda – commenta Andrea Bellucci, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di Trigano – ha partecipato fin dall’inizio a questo progetto, nella consapevolezza della crescente importanza delle Soft Skills all’interno della nostra azienda, che sempre più investe in formazione per potenziare le competenze trasversali (comunicazione, leadership, problem solving) delle nostre risorse. Pertanto riteniamo opportuno che i ragazzi che partecipano a questo progetto possano conoscere e sperimentare le dinamiche che caratterizzano la comunicazione e le relazioni all’interno dell’azienda, anche mediante esercitazioni pratiche e lavori di gruppo».

Il progetto coinvolge per questo semestre gli studenti dei corsi di Management & Governance, Finance, Scienze economiche, Giurisprudenza, Gestione Intermediari finanziari, Ambiente e Sviluppo, International Accounting e Biologia.