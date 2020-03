Tiemme: nuovi orari per il trasporto pubblico. L’ordinanza di Rossi

Dal 16 al 25 marzo in vigore l’orario festivo per i servizi urbani

SIENA. Da lunedì 16 marzo, e fino al 25 marzo 2020, i servizi di trasporto pubblico gestiti da Tiemme seguiranno alcune modifiche di seguito indicate. Novità anche per quanto riguarda i servizi regionali da e verso Firenze, sia partendo da Siena (linea 131) che da Grosseto (linea 50G).

Area Siena

Da lunedì 16 marzo seguiranno l’orario festivo i servizi urbani gestiti da Tiemme nei comuni di Siena (confermati i servizi a chiamata BUXI A e BUXI B), Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e San Gimignano.

Per quanto riguarda i servizi regionali, la linea 131 Siena-Firenze (sia la rapida che la ordinaria) sarà svolta seguendo l’orario festivo anche nei giorni feriali.

Sul sito www.tiemmespa.it, per consultare le corse in programmazione in un determinato giorno, è necessario impostare una data festiva nel sistema di ricerca orari online, così da ottenere l’elenco delle corse effettivamente disponibili. Tutti gli altri servizi extraurbani gestiti nel territorio provinciale continueranno a seguire l’orario non scolastico fino al prossimo 3 aprile.

Area Grosseto

A Grosseto, dal 16 al 25 marzo le linee urbane g1, g2 e g3 seguiranno l’orario festivo; mentre tutti gli altri servizi urbani continueranno a seguire l’orario feriale “non scolastico”.

I servizi urbani di Follonica e Massa Marittima seguiranno l’orario festivo.

Sul sito www.tiemmespa.it per consultare le corse in programmazione per i suddetti servizi in un determinato giorno è necessario impostare una data festiva nel sistema di ricerca orari online, così da ottenere l’elenco delle corse effettivamente disponibili.

Le linee regionali Grosseto-Firenze (50G) e Grosseto-Siena (51G) dal 16 al 25 marzo effettueranno esclusivamente le seguenti corse:

Linea 50G – Grosseto-Firenze

ore 5.30 Grosseto-Firenze;

ore 6.40 Grosseto-Firenze;

ore 13.30 Grosseto-Firenze;

ore 12.05 Firenze-Grosseto;

ore 16.05 Firenze-Grosseto;

ore 19.35 Firenze-Grosseto.

Linea 51G – Grosseto-Siena

ore 6.05 Grosseto-Siena;

ore 6.40 Grosseto-Siena (solo lunedì e venerdì);

ore 9.45 Grosseto-Siena;

ore 13.45 Grosseto-Siena;

ore 15.45 Grosseto-Siena;

ore 17.30 Grosseto-Siena;

ore 19.20 Grosseto-Siena;

ore 6.40 Siena-Grosseto;

ore 8.15 Siena-Grosseto;

ore 12.15 Siena-Grosseto;

ore 15.15 Siena-Grosseto;

ore 17.15 Siena-Grosseto;

ore 19.20 Siena-Grosseto;

ore 21.20 Siena-Grosseto.

Gli altri servizi extraurbani gestiti nel territorio provinciale continueranno a seguire l’orario non scolastico fino al 3 aprile 2020.

Area Arezzo

Il servizio urbano di Arezzo dal 16 al 25 marzo seguirà l’orario festivo. Sul sito www.tiemmespa.it per consultare le corse in programmazione per i suddetti servizi in un determinato giorno è necessario impostare una data festiva nel sistema di ricerca orari online, così da ottenere l’elenco delle corse effettivamente disponibili.

I servizi extraurbani, compresa la linea Siena-Arezzo, continueranno a seguire l’orario non scolastico fino al 3 aprile 2020.

Area Piombino

Nel caso del comune di Piombino il servizio urbano continuerà a seguire l’orario feriale “non scolastico”.

Anche per quanto riguarda i servizi extraurbani, questi continueranno a rispettare l’orario non scolastico fino al 3 aprile 2020, eccetto le seguenti corse che saranno soppresse da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile 2020 nella zona della Val di Cornia:

– partenza 9.25 da Campiglia stazione per Suvereto (feriale invernale)

– partenza 9.50 da Suvereto per Campiglia stazione (feriale)

– partenza 10.40 da Via Vinci Piombino per Donoratico (feriale invernale)

– partenza 11.25 da Donoratico a via Vinci Piombino (feriale invernale)

– partenza 9.25 da Campiglia Stazione per Campiglia Ospedale (feriale invernale)

– partenza 16.50 da Campiglia stazione per Suvereto (feriale invernale)

– partenza 17.15 da Suvereto per Campiglia stazione (feriale invernale)

– partenza 8.30 da Populonia stazione per via vinci Piombino (feriale)

– partenza 9.20 da Follonica Stazione per Campiglia stazione (giornaliera annuale)

– partenza 9.45 da Campiglia stazione per Via Vinci Piombino (giornaliera annuale)

– partenza 10.15 da Donoratico per Cecina (feriale invernale)

– partenza 9.05 da Donoratico per Castagneto (Feriale invernale)

– partenza 9.20 da Castagneto per Donoratico (Feriale invernale)

– partenza 14.00 da Donoratico per Castagneto (giorni feriali)

– partenza 14.25 da castagneto per Donoratico (feriale invernale)

– partenza 15.40 da san Vincenzo per San Carlo (feriale invernale)

– partenza 16.00 da San Carlo per san Vincenzo (feriale invernale)

– partenza 17.50 da san Vincenzo per San Carlo (feriale invernale)

– partenza 18.15 da an carlo per san Vincenzo (feriale invernale)

– partenza 9.47 da Campiglia ospedale a Campiglia stazione (feriale invernale)

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti l’azienda rimanda alla consultazione del proprio sito web www.tiemmespa.it o alla propria App gratuita Tiemme Mobile 2.0.

