Tiemme: il tagliando Isee è valido fino al 31 marzo

E' indispensabile per accedere alle tariffe agevolate

SIENA. E’ stata prorogata fino al 31 marzo 2019 la validità del tagliando Isee Tpl valido per l’anno 2018. Lo ha deciso la Regione Toscana con la delibera n. 1323 del 3 dicembre 2018, prorogando fino a tutto marzo 2019 la validità del tagliando indispensabile per accedere alle tariffe agevolate dei servizi di Tpl, ovvero per acquistare abbonamenti mensili o annuali dei servizi di trasporto pubblico su gomma o ferro con tariffe calibrate per chi dimostra un reddito Isee inferiore a 36.151,98 euro.

Tiemme Spa ricorda inoltre che, durante le operazioni di verifica a bordo da parte del personale di controllo, ai possessori di abbonamenti ridotti ISEE, sarà richiesto di mostrare sia il proprio titolo di viaggio sia il relativo tagliando ISEE TPL per non incorrere in una sanzione.Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito www.tiemmespa.it nella sezione “Viaggia con noi”, “Titoli di viaggio”, dove consultare le modalità di rilascio e le tariffe agevolate disponibili.