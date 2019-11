Tecnici al lavoro per migliorare il segnale tv

Manutenzione della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case

SIENA. A partire da domani, 13 novembre, i tecnici Telecom saranno al lavoro per effettuare un intervento di manutenzione migliorativa della rete cablata (HFC) che trasporta il segnale TV nelle case dei cittadini senesi.

L’intervento fa parte di un programma di sostituzione di tutti i Fiber Node della rete con apparati più moderni con la possibilità di monitoraggio da remoto che permetterà la segnalazione degli eventuali guasti in tempo reale.

Per consentire i lavori, sarà temporaneamente sospesa, per la durata delle operazioni, la ricezione televisiva nelle zone interessate.

Gli interventi, effettuati nelle varie giornate tra le ore 8 e le 17, riguarderanno il 13 novembre via Fusari, Franciosa, Vallepiatta, piazzetta della Selva, vicolo del Pozzo, piazzetta Bonelli, Monna Agnese, Pellegrini, piazza S. Giovanni e via del Poggio; il 14 novembre via delle Campane, Costarella dei Barbieri, via di Città, vicolo del Bargello, Fontebranda, S. Caterina, vicolo del Forcone e della Macina, Galluzza, Costa dell’Incrociata, Termini, Cavalletto e Terme; infine il 15 novembre via Salicotto, Sole, vicolo dell’Oro, Cozzarelli, Villino.