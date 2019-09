SIENA. Per l’esecuzione di lavori di riqualificazione e risanamento, la strada statale 73 Ponente, nel tratto compreso tra le intersezioni con via D. Neri e strada Grossetana, sarà sottoposta a divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 14,30 alle 5 del giorno successivo dei prossimi 9 e 10 settembre; mentre, tra la strada Grossetana e via del Galoppatoio, i medesimi divieti saranno validi negli stessi orari dall’11 al 13 settembre.