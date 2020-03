Siena, si corre la “Strade Bianche”: modifiche ai servizi bus

Sabato 7 e domenica 8 marzo variazioni ai percorsi per le modifiche alla viabilità in occasione della gara ciclistica

SIENA. A Siena modifiche temporanee ai percorsi bus Tiemme nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo in occasione della gara ciclistica “Strade Bianche”.

Dalle 14 di venerdì 6 alle 20 di domenica 8 marzo sarà chiusa al transito piazza del Campo, pertanto la linea 590 con le corse in partenza da Porta Tufi proseguirà verso Logge del Papa transitando in strada dei Tufi, Cerchiaia, Valli e Porta Romana, per riprendere il regolare percorso.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 10 fino al termine delle manifestazioni, saranno chiuse al transito via Esterna Fontebranda, via Fontebranda e via Banchi di Sotto. Le linee s21, s54 e 637 da Colonna San Marco transiteranno in strada di Pescaia, via Sauro, via Franci e via Tozzi. Qui effettueranno il capolinea e ripartiranno allo stesso orario previsto da piazza Indipendenza, transitando da via Curtatone, via Veneto, via Sauro, strada di Pescaia, Colonna S. Marco.