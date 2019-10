Siena, modifiche temporanee alla viabilità il 4 e 5 ottobre

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA DIANA E VIA MASCAGNI

Per l’effettuazione di lavori edili con autoveicolo specializzato ed equipaggiato con piattaforma aerea mobile, dalle ore 9 alle 18 di venerdì 4 e sabato 5 ottobre via della Diana, tra le intersezioni con Pian dei Mantellini e via Bastianini, sarà sottoposta a divieto di transito, mentre in via Mascagni, sempre tra Pian dei Mantellini e via Bastianini, sarà in vigore il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che procedono verso Bastianini-Mantellini.

