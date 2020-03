Siena: modifiche ai servizi bus nel centro storico

Martedì 10, venerdì 13 e giovedì 19 marzo sono previste variazioni ai percorsi per le temporanee chiusure alla viabilità in via Mattioli e via Duccio di Boninsegna

Autobus Tiemme

SIENA. Modifiche temporanee ai percorsi bus Tiemme nelle giornate di martedì 10, venerdì 13 e giovedì 19 marzo a Siena.

Martedì 10 marzo e venerdì 13 marzo, dalle 9 alle 12, sarà chiusa al transito via P.A. Mattioli (nel tratto compreso tra via Fontanella e Prato S. Agostino). Modifiche ai percorsi interesseranno la linea urbana s54, sia in direzione piazza Indipendenza, sia in direzione Coroncina.

Giovedì 19 marzo invece, alle 9 alle ore 17 sarà chiusa al transito via Duccio di Boninsegna, tra le intersezioni con via L. Maitani e via A. Lorenzetti. Inoltre sarà modificato temporaneamente il senso di circolazione di via F. Valdambrino e via A. Lorenzetti.

La linea urbana s19, le linee scolastiche 566, 571, 573 della Scuola Mattioli e le linee Scuolabus A – B – C della Scuola S. Martini pomeridiane, da via L. Memmi effettueranno deviazione in via L. Maitani, via Del Vecchietta, via L. Vanni e via D. Boninsegna (capolinea).

La Linea s19 e Le Linee scolastiche interessate partiranno all’orario previsto transitando da via A. Lorenzetti, F. Valdambrino, per poi riprendere il regolare percorso.

Lungo il percorso alternativo saranno istituite delle fermate provvisorie in sostituzione di quelle esistenti.