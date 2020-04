I lavori programmati da AdF per mercoledì 15 aprile dalle 10 alle 16.30 sono necessari per allacciare nuove utenze, garantendo loro un servizio essenziale ora più che mai

SIENA. Intervento non differibile in via E. S. Piccolomini a Siena. L’intervento programmato da AdF per mercoledì 15 aprile dalle 10 alle 16.30 è necessario per allacciare nuove utenze alla rete idrica, garantendo loro un servizio essenziale ora più che mai. I lavori potranno determinare la temporanea sospensioni dell’erogazione di acqua alle utenze della stessa via E. S. Piccolomini, di via Folcacchieri, via delle Luglie e delle zone limitrofe.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.