Siena, in arrivo variazioni ad alcuni servizi extraurbani

Autobus Tiemme

SIENA. Da giovedì 21 febbraio nell’area di Siena saranno in vigore alcune variazioni di percorso e/o orario ad alcuni servizi extraurbani.

Linea 131

La corsa delle ore 19.50 da Firenze per Siena via Bargino-Poggibonsi, effettuerà una fermata anche in via Montegrappa a Poggibonsi.

Linea 136

Sarà istituita una nuova corsa della linea 136 con validità scolastica feriale escluso sabato, in partenza alle ore 8.15 da Siena/via Tozzi.

Linea 121

La corsa con validità scolastica feriale delle ore 13.27 da Campiglia per le scuole di Porta Nuova, via Bilenchi e Gracciano limiterà il percorso alle Caldane. La corsa con validità scolastica feriale delle ore 13.56 dalla località Lano per Caldane sarà soppressa.

Linea 259

La corsa in partenza alle ore 13.45 dalle scuole di Porta Nuova con transito in via Bilenchi alle ore 13.50 per Agrestone e Caldane proseguirà il percorso nelle località Mensanello e Lano. Sarà inoltre istituita una corsa validità scolastica feriale in partenza dalla località Lano alle ore 14.15 per Mensanello, Caldane e via Bilenchi.

Linea 52A

La corsa delle ore 8.10 (feriale invernale) da Campiglia d’Orcia per San Quirico d’Orcia non transita da Vivo d’Orcia. Il transito da Vivo d’Orcia sarà comunque garantito alle ore 8.15 dalla corsa in partenza alle ore 7.45 da Arcidosso per Campiglia d’Orcia.

Linea 53A

Le corse da Arcidosso delle ore 6.05 e da Abbadia San Salvatore delle ore 6.50 per Montepulciano prolungano il percorso fino all’istituto superiore Poliziano di Montepulciano prima di raggiungere l’autostazione.

Linea FT5

La corsa delle ore 15.15 in partenza da Cetona per Chianciano sarà limitata all’Autostazione di Chianciano, dove effettuerà coincidenza per Montepulciano alle ore 15.35.

Il dettaglio completo di tutte le variazioni è consultabile sul sito www.tiemmespa.it.