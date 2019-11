Si parla di centri di forza e tecniche ascetiche negli incontri “Experia”

SIENA. Nuovo appuntamento a Siena con “Experia. La via antica e la nuova scienza per conoscere se stessi” il ciclo di incontri ad ingresso libero organizzato dall’Associazione Archeosofica, che fino al prossimo dicembre, ogni sabato alle ore 18, avrà luogo nella sede di via Banchi di Sopra, 72.

“Tecniche ascetiche e centri di forza” è il tema che, sabato 16 novembre, tratteranno Enrico Pellegrinelli e Simone Menichetti.

Spesso si parla di chakra e di meditazione come di strumenti per recuperare una condizione psicofisica e di benessere: vero è che, nel corso dei secoli, i grandi asceti di tutte le tradizioni hanno testimoniato che se, opportunamente sollecitati mediante una speciale disciplina, i sensi spirituali che ogni individuo possiede possono essere dischiusi alla percezione della realtà che offre una visione sempre più nitida dell’animo umano. Ben noti all’oriente yogico con il nome di chakras, vengono oggi definiti centri di forza o centri della coscienza. L’appuntamento ha l’obiettivo di illustrare gli aspetti teorici che si celano dietro i centri di forza ma soprattutto la metodologia pratica per iniziare da subito la sperimentazione favorendone il risveglio e lo sviluppo.

A tal proposito saranno illustrate alcune tecniche base che implicano la conoscenza di quelle facoltà quali la volontà, l’attenzione, la concentrazione, la memoria, l’immaginazione e la meditazione.

Gli incontri proseguiranno sabato 23 novembre invece Matteo Giusto, Marco Vento, Giampiero Vento presenteranno il tema “Vite passate: l’eterno viaggio”, quindi Gianluca Luigi Esposito, Margherita Cal, Lucia Sarzi Amade sabato 30 novembre approfondiranno l’argomento “Sdoppiamento: esperienza atemporale”.

EXPERIA si concluderà sabato 7 dicembre quando Pamela Artale, Massimiliano Ruggero, Antonella Minato parleranno di “Medianità ultrafania e profezia”.

Sempre nella sede dell’associazione a Siena in via Banchi di Sopra, lunedì 18 novembre alle ore 21.00, Simone Menichetti sarà protagonista di un approfondimento sul tema “Logodinami e Parole-forza” un viaggio nel mondo delle parole e dei suoni e dei relativi effetti che operano sulla materia.

Per informazioni: 366 1897344