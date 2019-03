San Giuseppe: ecco le modifiche alla viabilità

SIENA. Per la festività di San Giuseppe sono state disposte alcune modifiche alla viabilità urbana.

Dalle ore 17 di lunedì 18 alle ore 1 di mercoledì 20 marzo, via Giovanni Duprè, all’intersezione con via del Mercato e via di Sant’Agata, via delle Lombarde, nel tratto compreso tra vicolo della Fonte e vicolo di San Salvadore, vicolo delle Pietre, vicolo della Stufa, vicolo di San Salvadore, via e vicolo della Fonte e vicolo del Sambuco saranno sottoposte a divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.