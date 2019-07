Rotatoria ai Tufi via alla pavimentazione dal 23 luglio

Senso unico alternato con semaforo e squadre al lavoro in continuo

SIENA. Per completare i lavori di pavimentazione della nuova rotatoria tra strada Massetana Romana e strada dei Tufi, a partire dalle 19,30 di martedì 23 luglio fino alle 7 di venerdi 26 luglio verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo in corrispondenza dell’intersezione. Per effettuare questi lavori verranno utilizzate due squadre che si alterneranno in continuo, di giorno e di notte per limitare al massimo l’impatto sulla circolazione che in questi giorni è comunque limitata visto il periodo estivo.