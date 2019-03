Riecco l’ora legale: lancette in avanti di un’ora

SIENA. Questa notte (31 marzo) alle ore 2 si dovranno spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio, entra infatti in vigore l’ora legale. Potrebbe essere l’ultima volta, poiché proprio in questo periodo si sta discutendo in Europa sulla cancellazione del cambio ora legale-ora solare. Nel 2021, secondo il testo votato dall’Europarlamento, saranno i Paesi dell’Ue a decidere quale dei due orari tenere. Chi vorrà l’ora legale, sposterà per l’ultima volta le lancette dell’orologio l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiranno mantenere l’ora solare effettueranno il cambio definitivo l’ultima domenica di ottobre 2021. Puché i Paesi Ue e la Commissione coordinino le loro decisioni in modo da non scombussolare il mercato interno.