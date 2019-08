Riapre l’ufficio postale Siena 5

SIENA. Poste Italiane comunica che da oggi (8 agosto), al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’edificio che lo ospita, l’Ufficio Postale di Siena 5, riprenderà la normale operatività con il consueto orario di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’Azienda ricorda che tutta la corrispondenza inesitata, cioè non consegnata per assenza del destinatario, tornerà disponibile presso gli sportelli di via Savina Petrilli, 2.